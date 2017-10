Le jeu comme thérapie

Suite à la mort de son père, décédé à 67 ans après avoir mené un long combat contre l’Alzheimer, la comédienne Geneviève Schmidt a pu compter sur son travail pour canaliser ses émotions.

« Le fait de jouer m’a aidé. Mon papa était malade pendant huit ans. Toute ma trentaine, j’ai été aidante naturelle. Là c’est fini, il est libéré. On est libérés aussi. J’avais des scènes tristes d’Unité 9 et j’allais chercher ma tristesse par rapport à mon père. J’ai fait aussi des scènes comiques pour l’émission Les magnifiques, et ça m’a aidé. J’ai été chanceuse et privilégiée », confie l’interprète du personnage de Jessica Poirier, de la série Unité 9, au lancement de la biographie de Denise Filiatrault, au Musée d’art contemporain, mardi.