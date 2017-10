Le Rouge et Or domine le golf universitaire

Le Rouge et Or de l’Université Laval a complètement dominé le circuit provincial de golf, dont la saison s’est conclue, mardi, au club de Beaconsfield.



En plus de remporter les bannières masculine et féminine du championnat provincial pour une deuxième année consécutive, le Rouge et Or a monopolisé les trois premiers échelons au classement général, dans les deux genres.

« Je pense que c’est une première, a mentionné l’entraîneur-chef Élie Anquetil. C’est réjouissant. Je ne pensais pas que nous aurions dominé autant. Je pensais que Concordia chez les hommes et Montréal chez les femmes nous auraient donné plus de fil à retordre. »

Les hommes remportaient ainsi un 16e titre consécutif. « On s’habitue, mais on aime ça et on ne se lasse jamais, a résumé Anquetil. On doit travailler parce qu’on pourrait se faire surprendre si on relâchait parce qu’il y a de bonnes équipes. L’objectif est maintenant de répéter notre titre national en mai, en Alberta, et on espère aussi une victoire chez les filles, qui ont terminé en 4e place l’an dernier. Nous avons une meilleure équipe. »

En vertu de sa victoire au championnat provincial, Élizabeth Asselin a confirmé son premier rang au cumulatif et son titre de golfeuse par excellence du circuit québécois pour une deuxième année consécutive.

Asselin a ramené un pointage de +15 au terme des trois rondes, pour devancer sa coéquipière Catherine Gariépy par deux coups. La recrue Noémie Ouellette a complété le podium lavallois au cumulatif.

Du côté masculin, Baptiste Mory a conclu les provinciaux en deuxième position derrière Félix Normand, des Carabins de l’Université de Montréal. Il a signé un pointage de -1, deux coups de plus que Normand.

Mory a terminé au premier rang au classement cumulatif pour mettre la main sur le titre de joueur par excellence pour une deuxième saison de suite. Arthur Heinkélé et Loïck Laramée ont complété le triplé du Rouge et Or.

« Je n’aurais pas pensé qu’on terminerait un, deux et trois chez les filles, a indiqué Anquetil. Je prévoyais un et deux. C’est super. »