Le tueur a tiré sur la foule entre neuf et onze minutes

L’auteur de la tuerie de Las Vegas a fait pleuvoir les balles sur la foule pendant une dizaine de minutes, a indiqué mardi la police, qui cherche toujours à résoudre l’énigme qui obnubile désormais tous les Américains : quel était le motif du tireur ?

« Je suis certain que nous trouverons la réponse à cette question », a soutenu le shérif Joe Lombardo.

Au cours de deux conférences de presse mardi, le chef de la police de Las Vegas et son adjoint Kevin McMahill ont fait le point sur les dernières avancées de l’enquête sur la tuerie qui semble avoir été planifiée avec beaucoup d'attention. Le bureau du coroner a pour sa part précisé que la tuerie avait fait 58 victimes et non 59, et que le bilan annoncé mardi incluait le tireur qui s'est suicidé.

M. McMahill a indiqué qu’il s’était écoulé de neuf à onze minutes entre le premier appel reçu par la police et le moment où le tueur, Stephen Paddock, avait cessé de tirer sur la foule du festival Road 91 Harvest depuis sa suite située au 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay Resort and Casino.

Le shérif puis son adjoint ont expliqué que Stephan Paddock avait mis en place plusieurs caméras pour anticiper l’arrivée des policiers dans sa suite. Deux étaient situés dans le couloir menant à sa chambre sur un chariot appartenant à l’hôtel alors qu’une troisième était placée derrière sa porte face au judas de manière à surveiller l’extérieur.

ARME AUTOMATIQUE

Les autorités ont aussi confirmé que le tireur avait équipé 12 des fusils utilisés d’un bump stock, un équipement permettant d’améliorer la cadence de tir d’une arme semi-automatique afin de pouvoir tirer plusieurs centaines de balles par minute.

L’achat de ce type d’équipement est autorisé aux États-Unis, bien que son utilisation soit illégale, soulignait mardi CNN.

D’après les dernières informations fournies par les autorités américaines, Paddock disposait d’un arsenal de 47 armes.

Sur ce nombre, 23 ont été saisies dans la suite de l’hôtel Mandalay Bay, et le reste dans deux de ses propriétés dans les villes de Mesquite et Reno, au Nevada.

VIREMENT

Les traits tirés et dans un état de fatigue évident, le shérif Joe Lombardo a promis de livrer de nouvelles informations au cours des deux prochains jours.

Les prochaines avancées de l’enquête pourraient provenir des armes et des caméras que le FBI analyse actuellement, mais aussi de la piste de l’argent de Paddock.

Au cours des dernières semaines, le tueur aurait parié un total de 160 000 $ dans différents casinos et versé un montant avoisinant les 100 000 $ sur un compte aux Philippines, où se trouve en ce moment celle qui est sa conjointe, Marilou Danley (voir autre texte), une Australienne originaire de l’archipel asiatique.

Évoquant les victimes de la tuerie qui a fait 58 morts, Joe Lombardo a précisé mardi qu’une vingtaine des 527 blessés étaient sortis de l’hôpital et que trois corps devaient encore être identifiés.

