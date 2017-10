Le visage des Sabres

BUFFALO | À une époque pas si lointaine, les Sabres perdaient leurs joueurs étoiles, incapables de satisfaire leurs exigences salariales. Daniel Brière, Chris Drury et Jean-Pierre Dumont ont tous quitté le navire via le marché des joueurs autonomes. Mais les temps ont changé à Buffalo.

Quand Terry Pegula a acheté l’équipe en février 2011, il a fait la promesse d’investir suffisamment d’argent pour replacer les Sabres sur le droit chemin en plus de revigorer le centre-ville de Buffalo.

Ce n’était pas uniquement des paroles en l’air. Les Sabres ont une fois de plus montré leur sérieux et ils ont appris des erreurs du passé en octroyant une mirobolante prolongation de contrat de huit ans et 80 millions $ à Jack Eichel.

À compter de l’an prochain, l’attaquant touchera donc 10 millions par saison. Il se situera parmi les grands de la LNH avec les Connor McDavid (12,5 M$), Carey Price (10,5 M$), Patrick Kane (10,5 M$), Jonathan Toews (10,5 M$), Anze Kopitar (10 M$) et Alex Ovechkin (9,54 M$).

« Jack sera l’image de cette équipe pour très longtemps, a dit l’ailier Jason Pominville. Ça lance aussi un message fort. Nous voulons gagner. C’est un énorme engagement de la part des Sabres envers Jack, mais l’inverse est aussi vrai. »

« Je voulais rester avec les Sabres, c’est une très bonne entente, a souligné Eichel. Quand j’ai commencé à jouer au hockey, je ne croyais jamais gagner autant d’argent ! Je n’ai même pas encore 21 ans. Je suis heureux de voir que les Sabres croient en moi. Je veux maintenant devenir un meneur pour cette équipe afin de la conduire à une autre étape. »

Une pression de moins

Les Sabres ont imité les Oilers d’Edmonton avec Connor McDavid en faisant sauter la banque avec Eichel avant la fin de son contrat d’entrée dans la LNH.

« Il y a maintenant un fardeau de moins sur ses épaules, a mentionné l’entraîneur en chef Phil Housley. Il pourra se concentrer uniquement sur son jeu et sur ce qu’il apportera aux Sabres. Je ne crois pas qu’il sera dérangé par son nouveau contrat. Il fera ses petites affaires. »

Avec Eichel, Ryan O’Reilly et Sam Reinhart, qui amorcera la saison comme troisième centre, les Sabres seront armés à cette cruciale position.

« C’est une grande force pour notre organisation, a précisé Jason Botterill, le nouveau DG des Sabres. Toutes les équipes de la LNH cherchent de bons centres et nous avons le luxe d’en avoir de très bons. Je crois qu’on doit construire une équipe par le centre, comme nous le faisions quand je travaillais à Pittsburgh avec les Penguins. »

L’impossible secret

À la veille du premier match de la saison contre le Canadien au KeyBank Center, les Sabres ont organisé une conférence de presse avec Eichel et Botterill. Terry Pegula et sa femme Kim étaient des spectateurs attentifs, tout comme les parents du centre originaire du Massachusetts.

Eichel a raconté comment ses coéquipiers ont appris la nouvelle.

« Je participais à un souper avec des coéquipiers et j’ai tenté de garder le secret, a dit l’Américain de 20 ans. Mais c’est impossible de garder une nouvelle très longtemps. Les gars ont regardé sur Twitter et ils ont vu l’annonce. Ils ont commencé à rire en me regardant. C’était un peu étrange, mais ils étaient fiers pour moi. »

Dans les prochains mois et prochaines années, Eichel aura aussi souvent la responsabilité de s’occuper de la facture lorsqu’il sortira avec ses coéquipiers au restaurant.

« J’inviterai avec plaisir mes coéquipiers tant qu’on tient Kaner (Evander Kane) loin du vin », a lancé le numéro 15 des Sabres en éclatant de rire.

Dans le passé, Kane n’a pas toujours été le plus sage à l’extérieur de la glace. Mais Eichel devait aussi faire une référence à ses goûts onéreux en matière de vin rouge.