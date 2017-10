Les Maple Leafs dominants face aux Jets

Les Maple Leafs de Toronto ont été sans pitié pour les Jets, qu’ils ont vaincus 7-2 mercredi soir, à Winnipeg, lors du match d’ouverture de la nouvelle saison dans la Ligue nationale de hockey.

À sa première rencontre dans l’uniforme des Leafs, Patrick Marleau a fait bonne impression en touchant la cible à deux reprises.

Auston Matthews et James van Riemsdyk ont chacun inscrit un but et récolté deux mentions d’aide dans la victoire. Tyler Bozak, Nazem Kadri et Mitchell Marner ont tous trois obtenu deux points.

Le vent tourne

Les Jets avaient pourtant entrepris le match en force, dominant même leurs adversaires 17-10 au chapitre des tirs au but en première période.

Après avoir profité de trois avantages numériques consécutifs, ce sont les Leafs qui ont eu la chance d’évoluer avec l’avantage d’un homme à la fin du premier engagement.

Kadri en a profité pour ouvrir la marque. Peu après, van Riemsdyk a surpris Steve Mason en décochant un tir des poignets alors qu’il était posté dans l’enclave. William Nylander a ensuite marqué un troisième but pour Leafs en moins de trois minutes.

Malgré un premier vingt en dents de scie, la troupe de Mike Babcock a quitté pour le vestiaire avec une priorité de trois points.

Les Leafs frappent encore

Par la suite, plus rien ne pouvait arrêter les Leafs. Marleau a poursuivi le travail en marquant les quatrième et cinquième buts des siens. Marner et Matthews ont également touché la cible en troisième période pour la formation torontoise.

Grâce à Mark Scheifele et Mathieu Perreault, les Jets ont pu s’inscrire au tableau indicateur, au troisième vingt.

Frederik Andersen a connu un fort match devant le filet des Leafs, stoppant 35 des 37 lancers auxquels il a fait face.

À l’autre bout de la patinoire, Mason a regagné le banc des siens après avoir accordé cinq buts sur 20 tirs. Son remplaçant, Connor Hellebuyck, a pour sa part réalisé six arrêts.