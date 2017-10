Mission accomplie...

Guy St-Laurent, promoteur du Salon Fadoq 50 ans+, qui se remet bien de quelques petits ennuis de santé, est très satisfait du bilan du Salon 2017. Un peu plus de 15 000 personnes ont franchi les tourniquets du Centre de foires de Québec du 29 septembre au 1er octobre pour assister à une trentaine de conférences et rencontrer près de 200 exposants. Le Salon Fadoq 50 ans+ sera de retour en 2018, du 28 au 30 septembre, toujours au même endroit.

Benoit Savard (et son comité) m’informe que des Retrouvailles des anciens et anciennes de la station radiophonique CKCV se tiendront le samedi 14 octobre, dès 17 h, à l’hôtel Marriott Québec centre-ville (Place d’Youville), et ce après une absence de 5 ans. CKCV a cessé d’émettre le 21 septembre 1990 après presque 65 ans d’existence. Renseignements : écrivez à be-noit.savard007@videotron.ca.

La plus ancienne...

Photo courtoisie

Le cœur était à la fête, le 21 septembre dernier, chez Cliche auto Ford alors que la concession de Vallée-Jonction soulignait son 90e anniversaire. Sylvain Cliche et Michèle Michaud, les propriétaires de Cliche auto Ford, avaient convié leurs employés, des dirigeants de Ford Canada et des membres de la famille pour célébrer la plus ancienne concession Ford au Québec et la troisième plus vieille au Canada. Sur la photo, de gauche à droite : Laurier Chouinard, directeur du développement commercial Compagnie Crédit Ford du Canada ; Jean Lafontaine, coach mouvement de l’expérience client ; Michèle Michaud et Sylvain Cliche, propriétaires de Cliche Auto Ford ; Pierre Trudel, directeur général pour le Québec de Ford Canada ; André Joron, représentant des ventes aux concessionnaires, pièces et service Ford Canada ; Daniel Marier, directeur régional Compagnie Crédit Ford du Canada et Martin Corbeil, directeur des ventes aux concessionnaires, région de Québec.

50 ans

Photo courtoisie

Richard Breton, de SAné Solution (Stratégie, Analyse et Éducation), de Québec, a eu droit à tout un party pour son 50e anniversaire de naissance le samedi 30 septembre dernier. Famille et de nombreux amis s’étaient donné rendez-vous à Entourage sur-le-lac, de Lac-Beauport, pour surprendre le nouveau quinquagénaire. La surprise fut réussie. Sur la photo, Richard Breton est entouré de sa mère, Mme Monique Roy et de sa conjointe Audrey Savard.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Laurence Michaud et Roger Pichette, de Québec (Limoilou), se sont mariés à l’Église Notre-Dame de Lourdes à St-Sauveur, le 4 octobre 1952. Félicitations à vous deux pour votre 65e anniversaire de mariage.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Sylvie Tremblay (photo), notaire chez Tremblay Cossette Gaudreau et Associés... Josée Cheïkha, propriétaire des boutiques du Groupe Cheïkha... Denis Desharnais, président de Desharnais pneus et mécanique, 59 ans... Denis Fortin, président du comité organisateur du Gala de l’Athlète de Québec.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 octobre 2016. Jim Parrott (photo), 74 ans, chirurgien retraité et homme politique canadien (Nouveau-Brunswick)... 2015. Neal Walk, 67 ans, ex-joueur de la NBA... 2014. Paul Revere, 76 ans, organiste du groupe de rock américain Paul Revere ans the Raiders... 2014. Jean-Claude Duvalier, 63 ans, ancien président haïtien de 1971 à 1986.