Pas de rancunes avec le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke

Ne vous attendez pas à une reprise des hostilités qui ont marqué la poignée de main entre les entraîneurs lors du premier match de l’année entre le Rouge et Or et le Vert & Or. Les principaux intervenants ont tourné la page.

Certaines déclarations de l’entraîneur-chef du Vert & Or Mathieu Lecompte avaient soulevé l’ire du Rouge et Or, et des paroles aigres douces avaient été échangées au terme du match.

« Je suis passé à autre chose, a indiqué le coordonnateur défensif du Rouge et Or Marc Fortier, qui avait adressé des reproches à Lecompte avant que son bras droit Guillaume Boucher n’intervienne. La page est tournée et il n’y a pas de séquelles. »

Lecompte abonde dans le même sens. « Il n’y a aucune rancune ou amertume, a-t-il assuré. On va se concentrer sur nous. À Bishop’s, j’ai vu Marc et coach Boucher discuter. J’ai serré la main à Marc et j’ai parlé à Glen (Constantin) par la suite. Il y a beaucoup d’intérêt médiatique pour le football à Québec et chacun de mes mots était scruté dans la semaine précédant le match. »

Lors du match des Cougars du collège Champlain-Lennoxville du 16 septembre, lors de la fin de semaine de congé du Rouge et Or où tous épiaient les plus beaux espoirs parmi les finissants, Fortier et Boucher ont eu une conversation dans les gradins du Coulter Field, entretien dont le contenu demeurera privé, mais qui s’est bien déroulé.

Meilleure cohésion

Fortier s’attend à une bonne performance du Vert & Or. « Ils ont connu un gros match contre Concordia et ils ont bien bougé le ballon, a-t-il souligné. Ils ont mieux exécuté et ils courent bien le ballon. Leur ligne offensive est solide. Ils ont aussi des receveurs athlétiques et il ne faudra pas leur donner trop d’espace. Quelques longs gains peuvent changer un match. »

Fortier a aimé le travail de sa défensive dans la victoire face aux Redmen. « Il y avait une meilleure cohésion sur la tertiaire, a-t-il expliqué. Le quart-arrière était privé de sa première lecture, ce qui est rassurant. Ce ne fut pas simplement l’effort d’un gars, mais de l’unité au complet. »