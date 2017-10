Plein emploi à Québec: les restaurants rapides en paient le prix

QUÉBEC | Le taux de chômage d’à peine 4,3 % qui prévaut à Québec rend la vie difficile aux propriétaires d’établissements de restauration rapide, qui peinent à trouver de la main-d’œuvre.

La propriétaire d'un Tim Hortons, Chantal Poupart, a confié à TVA Nouvelles qu'elle devait régulièrement intervenir auprès de clients exaspérés par les délais d'attente.

«On essaie de leur faire nos plus beaux sourires. La plupart du temps, ils voient comment on se démène et ils comprennent», a renchéri Johanne Racine, une fidèle employée depuis 2006.

Les restaurants s’arrachent les rares employés disponibles. À eux seuls, les propriétaires du Tim Hortons doivent embaucher 70 employés pour combler leurs besoins. «Seulement aujourd'hui, il manque quatre employés sur le plancher et ça ne compte pas celui qui s'est déclaré malade», a déploré Mme Poupart.

Des établissements de restauration rapide situés à proximité ont choisi de fermer leurs portes la nuit parce qu'ils n'arrivent pas à trouver suffisamment d'employés.