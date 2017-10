La circulation devrait reprendre sur l'autoroute de la Capitale

Les ouvriers de la Ville de Québec finalisent les travaux de démantèlement de la structure de signalisation sur l'autoroute de la Capitale, à la suite de l'accident survenu très tôt ce mercredi matin.

La circulation devrait donc reprendre d'ici quelques minutes, à indiqué la Sûreté du Québec vers 7h10.

Rappelons qu'un conducteur, qui s’est possiblement endormi, et est allé percuter une structure de signalisation en ouest vers 3h ce mercredi matin. Fort heureusement, il n’a subi que des blessures mineures. L’alcool ne serait pas en cause.



L’autoroute a donc été fermée quelques heures dans ce secteur, en direction ouest, entre les sorties d’Estimauville et Saint-David, pour inspection. Les automobilistes étaient donc déviés à la sortie St-David pour le détour.



Par ailleurs, les résidents des secteurs résidentiels avoisinants ce tronçon de l’autoroute doivent s’attendre à un flot de circulation beaucoup plus important qu’à l’habitude.

Plusieurs patrouilleurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) supervisent le trafic. Le déploiement policier se tient plus particulièrement sur la rue Clémenceau, aux intersections des rues Blanche-Lamontagne, Saint-David et du Carrefour. Le tout devrait se rétablir rapidement pour ce secteur aussi.