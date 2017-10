Un alcootest gratuit qui inciterait à l’intoxication?

SHERBROOKE | L'utilisation d'un appareil alcootest dans un bar soulève bien des questions à Sherbrooke.

Sur Facebook, le bar «La petite grenouille» incite les clients à comparer leur taux d'alcool dans le sang avec les clients les plus intoxiqués.

Dans la publication, qui a été modifiée entre temps, on peut lire: «Lequel de tes chums va péter plus haut», c’est-à-dire qui sera le plus intoxiqué. Dans les commentaires, nombreux sont ceux qui se demandent «qui va gagner» ou qui annoncent qu’ils vont «briser la machine».

La façon dont cet alcootest est mis de l’avant pourrait inciter à la consommation excessive d’alcool.

«Ce n’est pas seulement irresponsable, c’est également de l’incitation parce qu’on utilise la faiblesse des jeunes, la soif de compétition et l’ignorance des risques, pour les conduire à adopter des comportements dangereux», a dénoncé Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool.

Plusieurs jeunes du cégep de Sherbrooke étaient ravis de pouvoir analyser leur taux d’alcoolémie et ne cachent pas leur intention de se comparer entre eux. D’autres avouent que la limite est mince entre promouvoir la sécurité et inciter à l’intoxication.

«Je trouve ça un peu stupide, c’est comme si t’encourageais les gens à boire le plus possible», a réagi une jeune interrogée par TVA Nouvelles.

Pour un autre, «ça amène plus de compétition que ça amène du positif».

Le gérant de La P’tite Grenouille n’a pas souhaité commenter à la caméra, mais a expliqué à TVA Nouvelles que d’autres établissements de La P’tite Grenouille à travers la province proposent des tests d’alcool gratuitement afin de contrer l’alcool au volant. Il a admis qu’il était difficile d’empêcher les jeunes d’en faire un concours.

L’installation est prévue pour la semaine prochaine.