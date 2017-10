Un nouveau candidat à la mairie de Saint-Augustin

Le maire sortant de Saint-Augustin-de-Desmaures Sylvain Juneau aura un adversaire. L’ergonome et président du conseil d’établissement de l’école primaire les Pionniers, Martin Corbeil, se lance dans la campagne comme candidat indépendant.

Il a 40 ans et n’a aucune expérience politique. Le président du conseil d’établissement de l’école des Pionniers depuis 2016, il veut rompre avec le passé négatif de la Saint-Augustin.

«Notre ville attire l’attention de la région et de la province, mais trop souvent pour les mauvaises raisons», a mentionné Martin Corbeil, désirant mettre un terme à ce qu’il considère de «déshonorant spectacle» des séances du conseil ou règne «la méprise et la vulgarité».

M. Corbeil assure n’avoir aucun lien avec l’ancienne administration de Marcel Corriveau. «J’ai une vision d’avenir. Je veux travailler en harmonie avec les gens et rétablir le respect à l’hôtel de ville. Amener de la prospérité dans notre ville».

Il attaque Juneau

Toutefois, il n’a pas répondu aux questions des journalistes sur les différents enjeux auxquels il devra faire face s’il est élu maire. Il s’est contenté de dire que son plan sera dévoilé ultérieurement. «Le plan s’en vient. Vous allez voir, ça va venir», a-t-il indiqué. Ainsi, il a refusé de se mouiller sur les sujets chauds de la ville comme la quote-part pour l’agglomération et la dette de 100 millions $. «Les gens sont insatisfaits de la façon dont ce dossier-là est géré (...) Vous allez avoir un point de presse sur les aspects économiques de la ville», a-t-il avisé. «Oui, notre ville est chargée d’une lourde dette. Et, non, elle n’a pas appliqué rigoureusement aux différents programmes d’aide qu’elle aurait pu se souscrire», a soutenu M. Corbeil.

Il soutient néanmoins que la manière de gérer de Sylvain Juneau «entache la réputation» de Saint-Augustin. «Il n’a pas démontré le leadership qu’un premier magistrat doit avoir».

Il ne présentera pas de candidat et travaillera avec les nouveaux élus.