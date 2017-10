Un virus décime l’équipe des Carabins

Le match entre les Carabins de l’Université de Montréal et les Stingers de Concordia qui devait avoir lieu jeudi soir au CEPSUM a été annulé en raison d’un virus de gastro-entérite qui a frappé une quinzaine de joueurs et d’entraîneurs des Bleus.

La décision est tombée en fin d’après-midi. Le commissaire du RSEQ Benoît Doloreux a par la suite considéré trois options avant de déterminer en soirée que le match serait purement et simplement annulé et que les deux équipes ne disputeraient que sept parties au lieu de huit.

Les deux autres options étaient que les Carabins perdent le match par forfait ou que les Stingers subissent le même sort pour ne pas avoir accepté de disputer la rencontre, lundi comme le souhaitaient les Bleus. Les Stingers alignent une quinzaine de joueurs de l’extérieur du Québec et plusieurs avaient prévu retourner dans leur famille à l’occasion du congé de l’Action de grâce et des dépenses avaient déjà été faites.

« Ce n’est pas la solution idéale, mais c’est la solution la plus raisonnable, a résumé le pdg du RSEQ Gustave Roel. D’une part, les Carabins ne sont pas responsables de l’annulation, mais c’est un arrêt de Santé publique Montréal et, d’autre part, Concordia se trouvait pris en otage parce que la seule option était de jouer lundi. »

Un classement par coefficient sera établi en fin de saison. Dans l’éventualité où le Rouge et Or de l’Université Laval disposerait des Carabins le 21 octobre et que les deux formations terminaient la saison avec une seule défaite, le différentiel des deux parties entre les deux grands rivaux ne serait d’aucune utilité.

Le Rouge et Or serait couronné champion de la saison régulière parce que sept victoires en huit parties constituent un coefficient plus élevé que six gains en sept rencontres.

Communiqué

Les Carabins ont publié un communiqué en début de soirée. « Depuis mercredi, un nombre important de joueurs et d’entraîneurs sont aux prises avec des symptômes d’un virus très virulent de gastro-entérite. La propagation étant sévère et rapide, la situation comportait trop de risques de contamination au sein des Carabins, des Stingers et des spectateurs. Les Carabins sont en quarantaine pour 48 heures et un processus complet de décontamination des locaux et équipements de l’équipe est en cours depuis mercredi après-midi. »