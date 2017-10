Une identité à établir

Après deux jours de congé, le Canadien a tenu hier sa première séance d’entraînement en marge de l’ouverture de son calendrier régulier. Or, on avait l’impression d’être encore au camp d’entraînement. L’équipe est toujours en phase de rodage. Mais que le Tricolore soit prêt ou pas, la saison commence pour vrai demain soir à Buffalo.

Lors des quatre dernières années du régime Therrien, le Tricolore nous avait habitués à entreprendre la saison sur les chapeaux de roues.

Qu’en sera-t-il cette année sous la direction de Claude Julien et considérant les importants changements apportés à la brigade défensive ?

Est-ce que ça pourrait compliquer les choses en début de saison ?

Carey Price a répondu avec son calme habituel quand je lui ai posé ces questions après l’entraînement d’hier.

« Je suis meilleur pour faire des prédictions me concernant que sur le plan collectif », a-t-il dit d’entrée de jeu.

« La plupart des équipes doivent passer par une période d’ajustements lorsque la saison se met en marche. Notre noyau de joueurs est sensiblement le même. La plupart des joueurs qui sont avec l’équipe ont eu à composer avec des changements dans le passé.

« Il est toujours souhaitable de connaître un bon début de saison. Mais le plus important est d’obtenir la régularité le plus vite possible. »

Et de maintenir le rythme, se permet-on d’ajouter.

Le défi de Julien

Ce n’est pas le seul défi qui attend le Canadien à l’approche de son match inaugural contre les Sabres. Toute équipe a besoin d’une identité pour aller de l’avant et connaître du succès.

Après le dernier match dirigé par Therrien, en février dernier, Price avait déclaré que le Canadien avait perdu la sienne. Julien a fait de son mieux avec le peu de temps dont il disposait, mais tout est à refaire.

Le personnel de défenseurs a subi de profondes transformations durant l’entre-saison. Déjà, David Schlemko ne sera pas en mesure d’entreprendre la saison en raison d’une blessure à une main.

Peut-on croire que Victor Mete pourra jouer contre les meilleurs trios adverses match après match en évoluant aux côtés de Shea Weber ?

Sans rien vouloir lui enlever, il va constater que le jeu sera nettement plus relevé à partir de demain. Les meilleurs joueurs vont tous répondre présents. La vitesse d’exécution va monter d’un cran. L’intensité va grimper.

On a vu ce qui est arrivé avec Mikhaïl Sergachev l’an dernier. Après trois matchs, il reprenait la direction des rangs juniors.

Comment Shea Weber, Jeff Petry, Karl Alzner, Jordie Benn, Joe Morrow, Brandon Davidson et Mark Streit se comporteront-ils ?

Seuls les deux premiers étaient avec l’équipe à pareille date l’année dernière. Benn et Davidson sont arrivés en cours de saison tandis qu’Alzner, Morrow et Streit ont été embauchés au cours de l’été.

Julien est reconnu comme un maître de la défense. Comme l’a dit Price hier, c’est pour cette raison que le Canadien est allé le chercher après sa sortie de Boston.

Ce sera à Julien de rassembler les troupes et de procurer cette identité dont son équipe a besoin pour pouvoir s’imposer.

Exercice de patience

Il faut du temps pour que des nouveaux venus se soudent à une équipe. Rappelons-nous les nombreux changements que Bob Gainey avait apportés à l’attaque du Tricolore en 2009. Les Koivu, Kovalev, Higgins et Tanguay avaient fait place aux Gomez, Cammalleri, Gionta et Moen.

L’équipe avait connu une saison en dents de scie et s’était qualifiée de justesse pour les séries avec une récolte de 88 points.

Mais en séries, on avait assisté au show de Jaroslav Halak, qui avait mené les siens à une participation imprévue au carré d’as.

Price devra en faire autant pour aider les siens à se rendre en séries.