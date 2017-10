Denise Filiatrault: une mère hyperactive

Même à 86 ans, Denise Filiatrault ne cesse jamais de travailler. Ça, on le sait. Et ses filles, Sophie et Danièle Lorain, sont elles aussi bien placées pour le remarquer.

« Pour nous, ses filles, on est habituées à ça. C’est lorsqu’on le voit dans les yeux des autres qu’on trouve que ça n’a pas de bon sens. Habituellement, à 86 ans, on se calme le pompon un p’tit peu ! », s’exclame Sophie Lorain au lancement de la biographie de sa mère, mardi.

« Mais ma mère a besoin de ça. Ça la garde vivante et en santé. Elle aime ça et je pense qu’elle s’ennuierait si elle ne faisait pas ce qu’elle fait. Cette année, elle a fait un film et là elle sort sa biographie et je trouve ça l’fun pour elle », ajoute la comédienne et réalisatrice.