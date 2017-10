Véronique Cloutier raconte son histoire d'amour touchante avec Louis Morissette

Dans le cadre d'un projet de Missionnaire.TV, Véronique Cloutier s'est confié à propos du moment le plus précieux qu'elle a vécu de toute son existence.

L'animatrice a choisi le moment lorsqu'elle a passé un coup de fil à son mari et père de ses enfants, Louis Morissette. «Je pense que je dois dire quand j'ai téléphoné à Louis Morissette. C'était au printemps 2001. Mon intuition me disait que je devais lui téléphoner pour aller prendre un café avec lui.»

«Je pensais à lui constamment. Et j'étais persuadée, je ne sais pas pourquoi, que c'était l'homme de ma vie.»

Une histoire d'amour qui perdure

«Donc on est allé prendre un café ensemble et ensuite, de là est née ma plus belle et longue relation, trois beaux enfants et des projets professionnels extraordinaires qui m'ont amené complètement hors de ma zone de confort et qui m'ont apporté énormément de bonheur.»

Delphine, Raphaelle et Justin Cloutier-Morissette sont nés de leur union.

