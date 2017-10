[VIDÉO] Voici la prestation dont tout le monde va parler ce dimanche à La Voix Junior

Cette année à La Voix Junior, les candidats sont plus talentueux que jamais.

Après la touchante prestation de Silya et celle renversante de Jeffrey Li, c'est au tour de ce candidat de déstabiliser complètement les coachs.

Lors de l'audition derrière le fameux rideau blanc, celui ou celle qui chante cette version de Phantom of the Opera a conquis les trois coachs qui se sont tous retournés après les premières secondes de la prestation. L'engouement de Marie-Mai, Alex Nevsky et Marc Dupré est palpable alors que ces derniers se lèvent sur leur siège pour mieux capturer l'émotion intense que procure cette interprétation sans faille du succès d'opéra.

Qui se cache derrière le rideau? À voir absolument ce dimanche à TVA dès 19h.