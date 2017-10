Vous aimez la musique classique, ça tombe bien !

S’il y a un marché florissant en matière de concerts, c’est bien celui de la musique classique. De la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts en passant par l’OSM, l’OM , les Violons du Roy et toutes les représentations données par les universités, il faudrait sortir tous les soirs. De ce dynamisme qui est loin d’être surfait, un site web et une chaine spécialisée en musique viennent d’emboiter le pas.

En plus des quotidiens qui suivent assidument la scène classique, l’ex-journaliste à La Presse Caroline Rodgers est aux commandes de Ludwig van Montréal. Frère du site au Canada anglais, vous trouverez dans ce petit nouveau de quoi assouvir votre passion. Entre les entrevues, les critiques de disques, les portraits et bien entendu, les critiques de concerts, les journalistes chevronnés que sont Réjean Beaucage, Arthur Kapitanis , Jeanne Hourez et Caroline Rodgers vous donneront des idées de sorties.



À suivre sur Facebook et ludwig-van.com



Dans votre télé en haute définition



La chaine de musique en continu Stingray Classica, saute dans l’arène. En plus des Mezzo et Medici. TV, elle vient de signer un accord, avec Vidéotron. En haute définition (722), voici ce qui vous attend.



Le Verdi dirigé par Zubin Metha au Festival de Zalbourg (29 octobre)

L’organiste Thierry Escaich pour l’inauguration du nouvel orgue de la Philharmonie de Paris, sous la direction de Paavo Järvi .(15 novembre)

Le Ramallah Concert avec l’orchestre Est-Ouest sous la direction de Daniel Barenboïm (15 novembre)

Marc- André Hamelin (28 novembre)

Menahen Pressler (20 novembre)