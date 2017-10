PELLETIER, Adrienne Spietael



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 26 septembre 2017, est décédée à l'âge de 92 ans et 8 mois Mme Adrienne Spietael, épouse de feu M. Arthur Pelletier; fille de feu Mme Hélène Sienack et de feu M. Alphonse Spietael. Elle demeurait à la Résidence Pierrette-Ouellet de Mont-Carmel, autrefois à Saint-Pascal, native de Zelzate, Belgique. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 6 octobre 2017 de 19 h à 22 h et le samedi 7 octobre de 9 h à 10 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de : feu Daniel (feu Carmen Michaud), Mireille, feu Jenny (feu Jean-Claude Veilleux), Annie (Réjean Bossé), Jean-Yves (Michelle Parent), Nancy, Guylaine (Francis Bernier). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Daniel junior Pelletier (Marie-Claude Gravel), Stéphane Pelletier (Caroline Drolet), Caroline Pelletier (Martin Madore), Elisabeth Pelletier (Frédéric Bérubé), Mélanie Dubé (Yvon Turcotte), Marie-Ève Dubé (Christian Guay), Karine Veilleux (Marc-André Lyrette), Stéphanie Bossé (Daniel Blais), Alexandre Pelletier, Noémie Pelletier (Mathieu Vallée), Anabelle Pelletier (Patrick Ouellet), Gabriel Turcotte, Félix Pelletier-Bernier; ses 20 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : Agnès (feu Hubert Saey), feu Prudent (feu Germaine Neyt). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Spietael et Pelletier ainsi que ses ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la