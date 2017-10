SOUCY, Florence Boudreau



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 26 septembre 2017, est décédée à l'âge de 75 ans et 5 mois, dame Florence Boudreau épouse de monsieur Émile Soucy. Elle était la fille de feu Grégoire Boudreau et de feu Blanche Gosselin. Elle demeurait à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12 h à 15 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Émile; ses enfants: Simon (Carole Scott), Caroline (Frédéric Nazair); elle était également la mère de feu Marcel; ses petits-enfants: Émilie Soucy (Paul Guillemette), Coralie, Antoine et Raphaël Nazair. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Phillipe (feu Rosilda Vigneault), Edmond (feu Georgette Emond), feu Yolande (feu Maurice Emond), feu Fernande, Madeleine (Jean-Marie Cormier), Jean-Louis (Lucille Brassard), Gilberte (Wilmer Ouellet), Armand (Mireille Turbide); et de la famille Soucy: Clément (Thérèse Santerre), Lucette, Eloy (Lisette Lévesque), Jules (Cécile Lanthier), Charlotte (feu Advent Lévesque), Annette (feu Marcel Point), Mychèle, feu Aline, Alain et Guy. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents, ses ami(e)s et ses anciens collègues de travail. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour son dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Des formulaires seront disponibles au salon.