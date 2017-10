LÉGARÉ, Henri



Entouré de l'amour des siens, à l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 28 septembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Henri Légaré, époux de madame Georgette Brousseau, fils de feu monsieur Willie Légaré et de feu madame Antoinette Reid. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 6 octobre 2017 de 19 h à 21h, à laainsi quede 12h à 13 h, à l'église Saint-Ambroise-de- la-Jeune-Lorette, (277, rue Racine, Loretteville, QC G2B 1E7) oùLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville. Il laisse dans le deuil son épouse Georgette Brousseau; ses enfants : Pierre (Jacinthe Leclerc), Marie-Joelle, Claire, Jean (Sylvie Tremblay), Marc (Isabelle Martin), Michel (Pascale Chayer); ses frères et soeurs : Denise, Thérèse (feu Jean-Paul Guay), Louise (feu Gaston Faber), Georges (feu Hélène Joncas), Philippe (Hélène Drouin), Jacqueline et feu Suzanne; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brousseau: feu Gaston (feu Marcelle Collins), feu Jean-Paul (Bérangère Claveau), feu Madeleine (feu Omer Godbout), feu Jacqueline (feu Conrad Villeneuve); ses petits-enfants : Vincent, Caroline, Andrée-Anne, Simon, Éveline, Sébastien, Benjamin, Gabrielle, Jean-William, Alexandre, Élizabeth, ainsi que ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis. Un sincère remerciement au personnel de l'IUCPQ et du CHUL pour la qualité des soins prodigués et le soutien apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fonds Alphonse l'Espérance), 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : (418) 656-4999, téléc.: (418) 656-4678, courriel : info@fondation-iucp.org, site Internet : iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.