AUBIN, Myrtle



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement de Québec, le 25 septembre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée tout doucement madame Myrtle Aubin, épouse en secondes noces de feu Wilfrid Nadeau. Elle était la fille de feu madame Goldie Murphy et feu monsieur Gérard Aubin. Elle demeurait à Québec.Les familles recevront les condoléances, en présence des cendres, àle, à compter de 9h30.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. De la famille Nadeau, elle laisse dans le deuil ses beaux-fils et belles-filles : Gaëtan (Monique Poitras), Jean (Suzanne Morin), Pierre (Sandra Bélanger), Simon (son amie Martine Gingras), Sophie (Yvan Boissonneault), Édith et Alain (Marlène Mathieu); leurs enfants et petits-enfants, ainsi que cousins et cousines. De la famille Aubin, elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : feu Gérard (feu Denise Fiset), André (feu Yolande Lafrance), Dolores, feu Frédérick (feu Jeannine Bolduc), feu Joseph (feu Yolande Morillon), Lawrence (feu Jacqueline, Louise Handerson), feu Alphonse (feu Hélène Bernier) et Franklin (Diane Gaudreault) ; de même que tous ses neveux et nièces, particulièrement Brigitte Aubin et Yves Godbout. Nous remercions les membres de la famille de feu Rita Moisan, épouse en premières noces de feu Wilfrid Nadeau, de l'avoir toujours accueillie avec joie. Les familles tiennent à remercier le personnel de la résidence La Belle Époque de Beauport pour leur accueil, leur chaleur humaine et leurs bons soins, ainsi que le personnel du 3e étage du CHU-Pavillon Hôpital St-Sacrement pour leur bienveillance, leur soutien constant et les soins appropriés prodigués en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Notre-Dame de Vanier ou à la Fondation du CHU de Québec. Téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place. Vous pouvez également faire un don à tout autre organisme de votre choix.