TRÉPANIER, Jean



Au CHU-CHUL, le 2 octobre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean Trépanier, époux de madame Odette Trépanier, fils de feu madame Marguerite Bédard et de feu monsieur Réginald Trépanier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, aude midi à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Félix de Cap-Rouge ultérieurement. Il laisse dans le deuil son épouse Odette et il laisse pour pleurer son départ, ses enfants: Denis (Louise Fortin), Lucie, Michel (Julie Bourbeau), Marie-Hélène (Carl Paquet). Il est allé rejoindre son fils Yves. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Nathalie, Stéphanie, Félix et William; ses arrière-petits-enfants: Florence et James; ses frères et sœurs: Yvon (feu Huguette Lamonde), feu Lise (Jean Corriveau), feu Guy (feu Réjeanne Beaulé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de bons amis et voisins. La famille tient à remercier sincèrement tous les intervenants de la santé, médecins, infirmières et les préposés pour tout le dévouement qu'ils lui ont démontré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. www.fmcoeur.qc.ca et à la Fondation du CHU de Québec. www.fondationduchudequebec.ca