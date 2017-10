MATHURIN, Ghislaine Pelletier



Au CHSLD de Montmagny, le 2 octobre 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Ghislaine Pelletier, épouse de M. Réginald Mathurin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lavendredi de 19h à 21h30 et samedi à compter de 13h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du mausolée de Montmagny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille: Myrianne (Pierrot Métrailler); elle était la sœur de: feu Roland (Jocelyne Martel), Jean-Noël (Clarice Dussault), Michel (Louise Leclerc), Micheline (Roger Sauvageau), Françoise, Raynald (Annie Côté); De la famille Mathurin, elle était la belle-sœur de: Laurette, Raymond (feu Françoise Gaudreau), Marcel (Jeannine Labrecque), Denis (Pauline Croze), Gaston (Louise Laberge), feu Madeleine, Mariette, Roland (Céline Tardif Brisson), Diane (Roland Pelletier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille remercie sincèrement tout le personnel du CHSLD de Montmagny et plus particulièrement celui du 4ème étage pour leurs excellents soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.fondationhoteldieumontmagny.com ou à la Fondation Rayons d'espoir, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.