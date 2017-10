HALLÉE, Fernande



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 2 octobre 2017, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Fernande Hallée, fille de feu monsieur Donat Hallé et de feu madame Mary Tardif. Elle était native de Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Paul-Émile (feu Irène Longchamp), feu Lucien (feu Rita Bilodeau, feu Hélène Talbot), feu Laurette (feu Paul-Émile Longchamp), feu Adrienne (feu Ernest Poliquin), feu Lionel (Waldreud ''Gina'' Kwiatkwoski), Alfred (feu Pauline Lascelle), Patrick (feu Claire Plante), feu Lucille (Robert Griechen); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Vigi Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des étoiles (recherche sur les maladies infantiles) ou à l'association des bénévoles du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel-de-Bellechasse, 80 rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse, Qc, GOR 3S0, Tel. 418-884-2811. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.