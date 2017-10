ROCHON, Claude



Le 20 septembre 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Claude Rochon, époux de madame Suzanne Turmel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: Jean-Sébastien (Moïra Létourneau) et Jean-Philippe (Geneviève Rousseau); ses petits-enfants: Gabrielle, Justin et Olivier; son beau-frère Gilbert (Annette), ses belles-sœurs: feu Jeannine (feu Raymond), Solange (Ralph) et Nicole (Denis); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances audès 11h.Des dons à l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.