CROTEAU, Yvonne Cayer



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 23 septembre 2017, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Yvonne Cayer, épouse de feu M. Thomas Croteau. Elle demeurait autrefois à Dosquet. Elle est allée rejoindre son fils bien aimé Denis. Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Denis (Diane Larose), Diane (feu Denis Auger), Roger (Françoise Laroche), Rosaire (Sylvie Martineau) et Rénald (Francine Houde); ses petits-enfants : Lucie, Gilles, Lina, Jimmy, Guy, Julie, Stéphane, Arianne, Jean-Daniel, Éric, Martin, Éric et Yamm; ses arrière-petits-enfants : Alyson, Marc-Antoine, Marianne, Léa-Jeanne, Alexandre, Annabelle, Jade, Anaïs, Noémie, Roxanne, Élyse, Émy, Stacy et Coraly ; ses frères et soeurs : feu Edmond (Irma Gingras), feu André, Jeannette (feu Rosaire Courcy), Alphonse (Renée Turgeon), Thérèse (Rémy Lemelin), feu Cécile Cayer (feu Hilaire Rousseau), Doris (feu Armand Petitclerc), feu Alfred (feu Lucille Martineau), feu Georges Henri (Liliane Vézina) et Denise (feu André Dufresne). L'ont précédé ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Croteau : Ovila (Lucienne Blais, Alberta Dubois), Aubert (Laura Viger), Yvonne (Adrien Tremblay), Marie-Louise, Lucienne (Joseph-Marie Boucher), Laura (Lucien Cayer) et Arthur. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Sainte-Croix pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la résidence funérairevendredi le 6 octobre 2017 de 19h à 21h30à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Dosquet.