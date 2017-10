DUBÉ, Gérald



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 2 octobre 2017, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gérald Dubé, ingénieur civil, époux de Me Éméa Charest, notaire. Il était le fils de feu madame Bertha Bellavance et de feu monsieur Cyrice Dubé. Originaire d'Amqui, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, aude 19 h à 22 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères : Gilbert (Claire Lainesse), Marcel (Monique Major), feu Normand, Renaud (Michelle Leblanc); ses beaux-frères et belles-sœurs : Rita Charest (Kenneth Murray), Candide Charest (feu J, Albert Wallot), Carmel Charest (feu Ginette Renaud), Roméric Charest (Sylvia Leduc), Chantal Charest (Yvon Desloges), Laurence Charest (André Maisonneuve), Luc A. Charest (feu Danie Ouellet); ses neveux et nièces des familles Dubé et Charest. La famille tient à remercier la Dre Lilianne Bélanger, les infirmières Karine Paquet et Mélanie Dion, le Dr François Piuze et son équipe des soins palliatifs du Jeffery Hale pour leur grand dévouement et leur empathie. Un merci particulier à l'abbé Conrad Poulin pour la qualité de son accompagnement. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, téléphone : 418 684-2260, site web : www.jhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.