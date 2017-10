ROBITAILLE, Lucien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 septembre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Lucien Robitaille, fils de feu monsieur Josephat Robitaille et de feu madame Zélada Juneau et époux de madame Fernande Trépanier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Fernande Trépanier; ses enfants: feu France Robitaille (Gilles Veilleux), Marie-Josée Robitaille (Pierre Savard) et Marc Paradis Robitaille; ses petits-enfants: Sophie (Éric), Martine (Simon), Christine, Émilie, Steven, et Isabelle; ses 12 arrière-petits-enfants; sa sœur: Françoise (feu Roger Langlois); son frère: Jean-Guy (feu Simone Guay); ses belles-sœurs: Madeleine Trépanier (feu Gérard Lemoine) et Jacqueline Trépanier (feu Paul Soucy) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.