PARIS, Gaston



Au CHSLD de St- Croix, le 22 septembre 2017, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé Monsieur Gaston Paris. Il est allé rejoindre son épouse Rita Belhumeur, demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marlaine (Richard Caron), Brigitte ( O'neil Biron), feu Manon (Serge Laflamme), Lina (Jean-François Cardinal), Suzie (Francois Thibault), Nicole (Marc Gagné); son beau-frère Philippe Belhumeur; ses 11 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Il est allé rejoindre les membres de sa famille: Hervé Paris (Florence Perrault), Cécile Paris (Josaphat Gagné), Juliette Paris; les membres de sa belle famille : Germain, Roland, André, Thérèse Belhumeur. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel exceptionnel du CHSLD de St-Croix pour l'attention, le respect et la qualité des soins prodigués.La famille recevra les condoléancesà compter de 10h.Il a été confié à la maison Funéraire