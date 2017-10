DESROCHERS, Rollande Biron



À l'Hôpital du CHUL, le 23 septembre 2017, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédée Mme Rollande Biron, épouse de feu Jean-Paul Desrochers. Elle demeurait à St-Agapit et anciennement de St- Flavien. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireà compter 8h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre ses enfants et ses petits-enfants: Pierre (Nathalie Blanchet, Élizabeth et Lucas), Yves (Stéphanie Gendron, David et Catherine), Martin ( Francis et Mathieu), Rémi (Nathalie Mercier, Myriam et Kayla); ses soeurs: Thérèse (feu Rosaire Boucher), feu Soeur Édith, Anita (Armand Hamel), Gervaise (feu Philippe Desrochers), feu Jean- Paul (Suzanne Giroux), Denise (Marcel Bibeau), Magella (Monique Boucher), Lise (André Ganière), feu Gilbert. Elle laisse également ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Desrochers. Plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. S.V.P. compenser l'envoi de fleurs par un don à Cœur + AVC au 4715 avenue des Replats, bureau 261 Québec (Québec), G2J 1B8, Tél : (418) 682-6387 ou au www.coeuretavc.caLa direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire