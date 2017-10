VÉZINA, Diane Hunter



À Québec, le 29 septembre 2017, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Diane Hunter, épouse de monsieur Roger Vézina, fille de feu dame Jeanne-d'Arc Vizien et de feu monsieur James Hunter. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 16h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Nathalie (Réal Audet), Patrick; son petit-fils adoré Karl Audet; ses frères et soeurs : feu Maurice (feu Fernande Lapointe), feu Gérard (feu Liliane Leclerc), feu Patrick, feu Monique, feu Jean-Yves (feu Simone Trudel), feu Lise, Elizabeth (feu Maurice Jobin), Jacques (feu Thérese Bouchard), feu André (Monique Lafrance) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina : Anne-Marie (Claude Gagnon), Armand (Madeleine Chabot), Lucien (Claudette Tessier), Laure, Irène (feu Jean-Paul Duchesneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca et/ou à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél: 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : http://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.