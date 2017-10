VÉZINA, Gilles



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 2 octobre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gilles Vézina, époux de feu dame Claudette Laperrière. Il demeurait à Québec, autrefois de Stoneham.La famille vous accueillera aule vendredi 6 octobre 2017 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le samedi 7 octobre 2017 de 8h30 à 9h30.Il laisse dans le deuil, ses fils : Denis (Marie-France Senécal), Bruno (Sandra St-Pierre) et Luc (Chantal Dumont) ; ses petits-enfants : Jonathan (Mélanie Gélinas), Émilie (Vincent Migneault), Annabelle (Alexandre Leblond-Couture), Chloé, Maude (Vincent Pruneau), Anne-Sophie et William ; ses arrière-petits-enfants : Justin, Livia, Alex, Zack, et bébé Léo à venir ; ses frères et sœurs : feu Jeannette, feu Pauline (feu Cyrille Mainguy), Rita (feu Louis Lagueux), feu Marcel (feu Mariette Blanchette), feu Pierre (feu Hélène Fortin), feu Yvon (Andrée Grimard), feu Thérèse (feu Maurice Picard), Marguerite (feu Robert Bourgault), Claude (Lise Thibaudeau) ; son beau-frère feu Raymond Laperrière (Suzanne Couture); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel de l'unité de soins du 6ième étage de la Résidence Cardinal-Vachon pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-527-4294.