DEMERS, Clément



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 septembre 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Clément Demers, époux de madame Clémence Rhéaume. Il était le fils de feu Adélard Demers et de feu Marie-Anna Turgeon. Il demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Clémence, ses filles : Chantal (Marcel Roy), Brigitte (René Drouin); ses petits-enfants : AndréAnn (Patrick) et Catherine Roy (David), Charles et Philippe Drouin; ses frères et soeurs : Juliette (feu Raoul Boisclair), Raymond (Julienne Tardif), Léopold, Jeannette (feu Rosaire Blais), feu Pauline (feu Ubald Rhéaume), feu Réal, feu Gertrude, Solange (feu André Denault), feu Marie, Yvette (Marcel Tremblay), feu Carmen (Raynald Demers); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rhéaume. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Clément. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 6 octobre 2017 de 19h à 21h30, ainsi que samedi à compter de 9h.