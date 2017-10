BASTILLE, Jeanne D'Arc Labonté



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 2 octobre 2017, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée dame Jeanne D'Arc Labonté, fille de feu monsieur Joseph Labonté et de feu dame Clara Desrosiers, épouse de feu monsieur Raymond Bastille. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gilles (Suzanne Lambert), Pauline (Gilles Raymond), Louisette, Jeannine et Carmen (Sylvain Blondeau); ses petits-enfants: Martin (Renia), Michel (Jennifer), Caroline (Greg), Stéphane (Fanny), Jérémie (Marie-Andrée), Pierre et Frédéric (Cindy); ses arrière-petits-enfants: Mason, Lauren, Connor, Tonya, Louis, Sarah, Julia, Gabriel, Samuel, Xavier, Émile, Mia et Alex; son frère: Marcel Labonté; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bastille ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs et des soins de l'unité coronarienne de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Inscrire le Pavillon: St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.