PROULX, Brigitte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2017, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Brigitte Proulx, épouse de feu monsieur René Cadrin et fille de feu monsieur Lucien Proulx et de feu dame Thérèse Picard. Elle demeurait à La Durantaye et native de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 6 octobre 2017, de 19h à 22h et samedi à compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses filles : Émilie Cadrin (David Lachance), Isabelle Cadrin (Bruno Martin-Demers), Valérie Cadrin (Sébastien Bélanger); sa petite-fille : Élie Cadrin-Lachance, ses sœurs : Lyne Proulx (Richard Beaulieu), Carole Proulx (Jean Gobeil), Chantal Proulx (Robert Asselin), Sonia Proulx (Henri Arsenault). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cadrin, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la