FOURNIER, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 septembre 2017, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Richard Fournier, fils de feu monsieur Julien Fournier et de feu madame Blanche Yvonne Bernier. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : feu Marielle, Jean-René (José Juan) et Stéphane (Sylvie Comeau); sa nièce Mélissa (Danick Pouliot) et ses enfants Derek, Cassie et Arya; ses ami(e)s proche : Yves, Cathy et Maryse; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. La famille vous accueillera auà compter de 9h.