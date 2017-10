ROCHEFORT, Annette Lemelin



Au Centre d'Hébergement de St-Fabien-de-Panet, le 27 septembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Annette Lemelin, épouse de feu monsieur Marcel Rochefort et fille de feu monsieur Joseph Lemelin et de feu dame Marie-Ange Tanguay. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle était la mère de : feu Mario Rochefort, feu Alain Rochefort et de feu Denis Rochefort, elle était la sœur de : Fernande Lemelin (feu Robert Thiboutot), feu Colette Lemelin, feu Léo Lemelin (Jeannine Pruneau), Madeleine Lemelin (feu Denis Ringuet), Noëlla Lemelin (feu Luc Laflamme), elle était la belle-sœur de : feu Simone (feu Benoit Chabot), feu Rosaire (feu Thérèse Masson), feu Georges (feu Colette Cloutier), feu Thérèse (feu Léon Létourneau (Jeannette Gaumond)), Joseph (feu Rita Bernier), feu Louisette (Ernest Gaudreau), Françoise, feu Claude (Colette Boucher), Pierrette (feu Jean-Guy Boulet). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Un sincère merci au personnel du Centre d'hébergement de St-Fabien-de-Panet pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la