GODBOUT, Clémence Boutin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 septembre 2017, à l'âge de 68 ans est décédée madame Clémence Boutin, épouse de monsieur Gilles Godbout. Elle était la fille de feu François Boutin et de feu Marie-Claire Bourget. Elle demeurait à Saint-Nérée, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. Par la suite, les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Nancy Godbout (Eric Poliquin), Dany Godbout (Sylvie Michaud), Nathalie Godbout et Carl Boutin; ses petites-filles: Jessica Poliquin (Philippe Théberge), Kelly Therrien Godbout (Alain junior Demangue), Laura Poliquin (Moustapha Savard) et Kim Godbout (Elodie Rochette). Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Françoise (André Nadeau), Clément, Jean-Baptiste, Madeleine (Martin Villeneuve), Rita, André et Adrien. De la famille Godbout, elle était la belle-sœur de: feu Marc, feu Yvon, feu Jacques et Rosaire (France Lemieux). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que celui du 7e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur humanité déployée envers notre famille. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :