Abandon de l'oléoduc Énergie Est: des opposants disent avoir gagné la guerre

KAMOURASKA | Des opposants à l’oléoduc Énergie Est, qui affirment n’avoir jamais laissé «un pouce de lousse» à TransCanada, croient que la pression populaire a contribué en grande partie à la décision de l’entreprise d’abandonner son projet.

«Oui il y a le prix du baril, oui il y a les normes de l’Office national de l’énergie, mais derrière tout cela il y a en grande partie l’opposition qui n’a jamais été interrompue», dit Simon Côté.



C’est dans son coin, au Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent, qu’a été initié le mouvement Coule pas chez nous. «Cause qui a rapidement été embrassée par l’ensemble de la province», précise-t-il.



C’est aussi à quelques kilomètres de là que des milliers de personnes avaient manifesté pour empêcher TransCanada d’inclure dans son projet un terminal pétrolier au port de Cacouna. La pression populaire avait eu raison de cette portion du projet. «On avait alors gagné une bataille, restait la guerre», dit Simon Côté.



Martin Poirier, de l’organisation Non à une marée noire dans le St-Laurent, croit aussi que le projet est tombé grâce à la mobilisation citoyenne qui aurait permis d’obtenir que l’Office national de l’Énergie prenne en considération l’analyse des GES.



«Nous devons célébrer cette grande victoire contre le cynisme qui tend trop souvent à nous faire croire qu’on ne peut pas s’opposer à un projet insensé porté par une compagnie qui vaut plus de 40 MM$. Et c’est ce qu’on va continuer de faire avec les autres projets fossiles sur la table», dit Martin Poirier.



Les municipalités qui auraient été touchées par le tracé de l’oléoduc n’auraient rien gagné de positif, croit le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy.



«Nous on n’a pas d’oléoduc, on n’a pas à penser à ça le soir quand on se couche. On avait tenté de soulever des conditions. Mais TransCanada n’avait jamais accepté les demandes des municipalités», ajoute celui qui est aussi membre de l’exécutif de la Fédération québécoise des municipalités, récemment opposée au projet Énergie Est.