Accusé d’agressions sexuelles, «l'Apôtre de la ville de Québec» se dit victime d’un «complot»

Le prédicateur Paul Mukendi a assuré jeudi soir à ses fidèles qu’il plaidera non coupable aux accusations d’agressions sexuelles qui ont été portées contre lui en se disant victime d’un complot.

L’homme qui se qualifie «d’Apôtre de la ville de Québec» s’est présenté en personne devant les sympathisants du Centre évangélique Parole de Vie à Québec, trois jours après avoir été accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune fille sur une période de 14 ans.

Hôte du service «jeudi miracles» dans les locaux du Centre, Paul Mukendi a commencé l’activité de prières en démentant les faits qui lui sont reprochés. «On a porté de graves accusations contre moi, et ce sont des accusations qui n’ont aucun fondement. Aucun fondement», a-t-il répété.

«Soyez rassurés que non seulement je plaiderai non coupable à ces accusations, mais [que] je prouverai mon innocence», a martelé le révérend devant une assistance bruyante et les dizaines d’internautes qui étaient au rendez-vous sur la diffusion en direct de sa page Facebook.

«Complot»

Mukendi a poursuivi en affirmant qu’il faisait l’objet d’un complot. «Je fais confiance à notre système de justice, je fais confiance. On a un très bon système judiciaire et je prie Dieu pour que mon procès se déroule le plus rapidement possible afin que je puisse démontrer le complot qui a été fomenté [contre moi]», a-t-il déclaré avant de reprendre le fil normal de l’activité.

L’homme a été libéré sous de sévères conditions après avoir comparu lundi après-midi, où il a été accusé de contacts sexuels, de voies de fait armées d’un couteau ou d’une ceinture, de menaces de mort, de voies de fait causant des lésions corporelles et de voies de fait simple.

Paul Mukendi sera de retour devant le Tribunal le 7 décembre prochain.