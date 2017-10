Il abuse sexuellement de la copine de son cousin alors qu'elle était saoule

Un homme qui a abusé sexuellement de la copine de son cousin alors qu’elle était complètement saoule pourrait écoper d’une sentence variant de l’absolution à une détention ferme de 24 mois.



Jessy Gravel, 30 ans, avait peine à retenir ses larmes lorsque son avocat, Me Yves Savard, tentait de convaincre le Tribunal à l’égard des gestes posés sur son client.



Le 15 février 2014, alors que sa victime était complètement saoule, Gravel en a profité pour lui faire des attouchements aux seins et au vagin avant de la pénétrer.



Pour la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Sonia Lapointe, les gestes hautement intrusifs se doivent d’être réprimandés et dénoncés fermement par le Tribunal.



C’est pourquoi elle réclame une peine variant de 18 à 24 mois assorties d’une période de probation.



De son côté, la défense a souligné au juge Carol Saint-Cyr que le rapport présentenciel très positif, «le remord, les regrets et la honte» vécu par son client et le fait qu’il n’y ait eu «aucune problématique sexuelle» de déceler chez lui, milite en sa faveur.



À l’absolution, l’avocat suggère au Tribunal de condamner l’accusé à faire un don de 2 000$ et des travaux communautaires.



Le magistrat va rendre sa décision le 4 décembre prochain.