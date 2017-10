Avec les filles

Rambo est dans le champ. C’est beaucoup plus intéressant de jaser lingerie que de tergiverser sur la politique. En tout cas, si dans une soirée, il y a un groupe qui, d’un côté, grafigne au sujet des vacances du fils de l’aéroport, des cadeaux à Bombardier ou du gros bouffon américain et que, dans un autre coin, on parle des trouvailles de « Nuits secrètes », des douces sensations des pantalons moulants ou du confort d’un bon chandail de laine, je n’aurai aucune hésitation.

La mode change alors que la politique, c’est toujours la même maudite affaire. Dans la lingerie, mon Rambo, tu as des choix. En politique, même si tu t’arraches le gosier, que tu manifestes tout nu sur le mât du stade olympique ou que tu votes avec un crayon à l’encre de Chine, on arrive au même résultat.

RIEN À RIEN

Avec les femmes, c’est plus doux, ça sacre moins, c’est plus raffiné. On ne mange pas comme des cochons, on ne boit pas comme des trous et on pète discrètement. Tu as des chances de mieux connaître la vie des enfants, les problèmes des ados. Avec les gars, tu veux renverser le gouvernement, changer de char ou échanger Plekanec, mais y se passe jamais rien.

PÉTARADE

Mon chien est tellement rapide qu’il vient de m’apporter le journal de demain.

Ce que je pense du Botox ? Ça ne me fait pas un pli.

Ne vous en faites pas pour la défensive des Pinguins. Letang arrange les choses.

Pour de la pluie verglachiante, est-ce qu’on utilise le démardeur à distance ?

Ne pas confondre « ivre de bonheur» et « ivre de bonne heure ».

Ma carte de crédit est tellement épuisée par le temps des Fêtes que mes relevés sont assis.

Entendu au bar : « Je suis au régime. Donne-moi un Petit Marnier. »

Un Américain sur cinq prend son char pour aller sur Facebook.

Quand, dans l’œil magique de ta porte, tu ne vois que deux genoux, c’est l’heure d’aller pelleter.

C’est d’valeur que le Hell’s prenne sa retraite. Il lui restait encore deux bonnes années dans les jointures.

C’est la soirée du hot-dog au Gala de lutte sumo. Le 30e est gratuit.

Pourquoi le mot « abréviation » est-il si long ?

Et pourquoi le yable sent-il si mauvais ?

À DEMAIN

Je suis en rappel forêt.