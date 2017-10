VOYER, Anna



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 23 septembre 2017, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Anna Voyer, en premières noces, épouse de feu monsieur Alfred Bélanger, en deuxièmes noces, épouse de feu monsieur Georges Legault et en troisièmes noces, épouse de feu Raymond Whittom et fille de feu Donat Voyer et de feu Clara Couture. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 6 octobre 2017 de 19h à 21h etde 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Louise Genest), Jean, Jacques et Pauline (feu Réjean Blais) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Jeannette (feu Georges St-Hilaire), feu Henriette (feu Paul-Émile Thibaudeau), feu Daniel (feu Émilienne Poulin), feu Sœur Claire, feu Sœur Marie-Paul, feu Soeur Lucina, feu Joseph Edouard, feu Edith (feu Andréa Thibaudeau), feu Simon, feu Juliette (feu Léon Grondin) et Jeanne D'Arc Voyer (feu Fernand Gagnon). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères des familles Bélanger, Legault et Whittom. La famille tient à remercier tout le personnel du deuxième étage de l'hôpital Jeffery Hale pour les soins de grande qualité qui ont été prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.