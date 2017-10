BLAIS, Réjeanne Roy



Au CHSLD St-Augustin, le 21 septembre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Réjeanne Roy, épouse de feu monsieur Adolphe Blais, fille de feu madame Mathilda Isabelle et de feu monsieur Gérard Roy. Elle demeurait à Québec.lede 10h à 12h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Stoneham. Elle laisse dans le deuil ses fils : Ghislain (Marie-France), Patrice Gérald (feu Vivianne), Nil (feu Violette) et Rémi; ses petits-enfants : Julie, Frédéric (Bianka) et Marie-Christine; son arrière-petite-fille Éléonore; ses frères et sœurs : Jean-Marie (Gemma), Denis (Marguerite), Gérarda (feu Mandoza), Marina (Aurel) et Lise (feu Gaston); ses belles-sœurs de la famille Blais ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage Est du CHSLD St-Augustin pour les bons soins prodigués, leur disponibilité et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec,téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.