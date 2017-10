BOURGET, Renald



Au CHSLD Charlesbourg, le 26 septembre dernier, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Renald Bourget. Il était le fils de feu Albert Bourget et feu Julienne Lefrançois. Outre son épouse Madame Nicole Bélanger, il laisse dans le deuil ses filles : Sophie (Michel Greer) et Cindy; ses petits-enfants adorés : Charles et Rose Patoine et Claudianne et Marie-Chrystine Gamache; ses soeurs ; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:de 12h30 à 13h45.La famille désire remercier le personnel soignant, en particulier la Dre Anne Paquet de l'unité des soins palliatifs du CHSLD Charlesbourg, ainsi que le personnel soignant du CLSC La Source pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer (50, 190 Rue Dorchester, Ville de Québec, QC G1K 5Y9).