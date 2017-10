BEAUPRÉ, Rolland



À l'hôpital Laval, le 27 septembre 2017, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Rolland Beaupré, époux de madame Colombe Couture et fils de feu monsieur Georges Beaupré et de feu madame Anne-Marie Genest. Il demeurait au Manoir du Verger à St-Augustin, mais autrefois de Pont-Rouge. Monsieur Beaupré laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Lorraine (Jocelyn Julien), Lionel (Sylvie Linteau), Jocelyn (Céline Laroche) et Bruno (Isabelle Papillon) ainsi que ses petits-enfants : Marie-Noëlle (Jean-François Tessier), Jessie (David Lessard), Véronique (Sébastien Vézina), Jean-Philippe (Cindy Côté Ouellet), Jérémie et Noémie; ses 6 arrière-petits-enfants: Alicia, Léanne, Olivier, Émy-Rose, Chloé et Félix; ses frères et sœurs de la famille Beaupré: Bernadette (feu Clément Langlais), Monique (Rolland Béland), Florence (Jean-Guy Genest), Léo-Paul (feu Jeannette Langlais, amie Marie-Ange Beaupré), Gertrude (feu Patrick Langlais), Lauretta (feu André Baribeau), Lucille (Martin Julien), feu Yvette (Lucien Cantin), Françoise (feu Michel Piché, ami Claude Dusablon), Aline (feu Georges Marcotte, ami Jean-Guy Gignac), Rollande (René Bertrand) et feu Gisèle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture: feu Laurier (feu Marie-Claire Martel), Raynald père O.M.I, Maurice (Claudette Gilbert), Richard (feu Irène Cantin), feu Marie-Reine (feu Jacques Racette), feu sœur Thérèse C.N.D, Françoise (feu Georges Rochette), Jeanne (Gilles Paré), Lise (Luc Cantin) ainsi que nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'unité coronarienne de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme ainsi qu'au personnel du Manoir du Verger à St-Augustin de Desmaures. Monsieur Beaupré ne sera pas exposé.et de là au cimetière Ste-Jeanne de Pont-Rouge. La famille recevra les condoléances à la sacristie à partir de 10h30 sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8, http://www.coeuretavc.ca Les formulaires seront disponibles à l'église.