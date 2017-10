Le Canadien lance sa saison à Buffalo

Le Canadien de Montréal a entrepris sa saison jeudi soir face aux Sabres, à Buffalo. Après deux périodes de jeu, la troupe de Phil Housley est en avance 2-1.

C’est Jason Pominville qui a ouvert la marque en avantage numérique. L’attaquant des Sabres a déjoué Carey Price d’un tir du revers du côté du bouclier.



En fin de période, Max Pacioretty a profité d’un revirement en territoire des Sabres pour créer l’égalité. Jonathan Drouin et Brendan Gallagher ont obtenu des mentions d’aide.



Price a fait face à 11 tirs au cours du premier engagement. Son vis-à-vis, Robin Lehner, a bloqué 15 des 16 lancers dirigés contre lui.

Jason Pominville a inscrit son deuxième but du match lors du second engagement. Laissé libre à la droite du filet adverse, l’attaquant des Sabres a effectué un lancer sur réception qui a déjoué Carey Price du côté du bouclier. Jack Eichel et Evander Kane ont obtenu des mentions d’aide.



Price a fait face à 29 tirs depuis le début du match contre 27 pour son vis-à-vis, Robin Lehner.