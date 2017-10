NOËL, abbé Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 octobre 2017, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur l'abbé Claude Noël, fils de feu Germaine Saint-Laurent et de feu monsieur P. Emilio Noël. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à compter de 9h30 à l'église le jour des funérailles. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Né à la paroisse Notre-Dame-du-Chemin le 22 décembre 1931, monsieur l'abbé Claude Noël a fait ses études au Grand Séminaire de Québec. Il fût ordonné prêtre le 15 juin 1957. Dans les premières années de son ministère, il a été vicaire aux paroisses de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Sainte-Julie-de-Laurierville, Saint-Calixte-de-Plessisville, Sainte-Claire d'Assise et Saint-Charles Garnier. Par la suite, il a été nommé curé de la paroisse Sainte-Catherine. Il a été également aumônier et animateur de pastorale hospitalière à l'Hôtel-Dieu de Québec et au centre hospitalier Chauveau, jusqu'au moment de sa retraite en 1997. Monsieur l'abbé Noël est allé rejoindre auprès du père; ses frères Roland (Yolande Dorion) et Jean-Guy; ses soeurs; Rita et Pauline (MIC). Il laisse aussi dans le deuil son frère Raymond (Mance Roy), sa belle-sœur Jeannine Thiboutôt Noël, ses neveux et nièces : Jocelyne (Benjy Wolf), Anne (Steve Allen), Vincent (Paula Noël), Laurent, Marc-André, JoAnne, sa filleule Guylaine (Thomas Tanaka) et Stéphane, ainsi que ses cousins et cousines, ses confrères prêtres, ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier l'équipe des docteurs Caron et Paquette de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, ainsi que le personnel de l'unité de soins de la Résidence Cardinal-Vachon pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats, Québec QC, G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.