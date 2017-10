Colton Ellis s’offre une victoire pour son anniversaire

« Je l’ai trouvé très contrôle pour un petit gars de 17 ans qui jouait contre l’équipe qui l’a échangé », estime l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil. « L’arrêt contre Battherson a fait la différence. Il est très solide dans ses prestations. Je suis content de la façon dont on a fait face à un bel échec avant. Nos piliers en défensive ont fait du gros boulot. Plus on avançait, plus on prenait le contrôle du match. »