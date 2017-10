Coupable de grossière indécence: il pourra se présenter sur les lieux de travail de sa victime

SEPT-ÎLES | Un homme de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, reconnu coupable de grossière indécence, pourra se présenter sur les lieux de travail de sa victime sous certaines conditions.

Léo St-Onge a obtenu jeudi une modification des conditions de sa probation. La victime, qui a fondu en larmes lors de l'audience au palais de justice de Sept-Îles, se résigne à accepter cette décision.

Léo St-Onge, 45 ans, avait pris l’engagement de ne pas entrer en contact avec sa victime ni de se trouver sur son lieu de travail quand il a reconnu sa culpabilité, en septembre 2016, à une accusation de grossière indécence.

Or, la victime occupe aujourd’hui un emploi au Conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam, ce qui interdit à Léo St-Onge de se présenter dans leurs locaux.

Dans sa requête, l’homme a affirmé qu’il risquait de perdre son emploi de directeur à l’agence des pêches autochtones AMIK s’il ne pouvait plus aller rencontrer des représentants du Conseil de bande avec qui il travaille étroitement. Mais sa victime ne souhaite plus le voir et a témoigné pour empêcher une modification de cette probation.

«Aussitôt, quand je le vois, je ne me sens pas bien», a-elle confié à TVA Nouvelles.

«La peur, le stress. Je n’aime pas le rencontrer et je n’ai pas envie de le rencontrer à son milieu de travail», a-t-elle ajouté.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales s’est opposée à la modification de la probation, évoquant la possibilité pour l’accusé d’utiliser des moyens de télécommunications modernes, comme Skype, pour maintenir ses relations avec les représentants du Conseil de bande.

Elle a souligné au Tribunal que la société est dans une ère nouvelle où l’on prend de plus en plus en considération les inquiétudes des victimes.

L’avocat de Léo St-Onge a quant à lui souligné que le maintien de cette condition de la probation entraînerait l’impossibilité pour son client d’aller à son propre gouvernement et risquait de lui faire perdre son salaire.

La juge Nathalie Aubry a accepté de modifier les conditions de la probation de Léo St-Onge. Elle lui permet de se présenter au Conseil de bande uniquement dans les locaux du secteur politique et seulement sous invitation. De plus, il devra au préalable en avertir le service de police de la communauté autochtone, qui sera ensuite chargé d'aviser la victime de la présence prochaine de Léo St-Onge sur son lieu de travail.

La victime accepte la décision, mais aurait préféré que l’interdiction soit maintenue. «Je ne reste pas tout le temps à mon bureau. J'ai d'autres secteurs à aller voir pour mon travail. Mais si c'est comme ça, je dois l'accepter», a-t-elle indiqué.

Léo St-Onge n’a pas commenté la décision, mais a confié à TVA Nouvelles à la sortie de l’audience qu’il regrettait aujourd’hui d’avoir plaidé coupable à l’accusation de grossière indécence.